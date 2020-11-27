Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал запрет на проведение корпоративов

Губернатор Виктор Томенко пояснил запрет на проведение корпоративов Фото: АКЗС

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в пятницу, 27 ноября, на очередной сессии АКЗС прокомментировал свое решение о запрете на проведение увеселительных мероприятий.

Напомним, ранее было подписано постановление, согласно которому с 15 декабря по 15 января запрещено проводить зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия или, проще говоря, корпоративы. Такое решение было принято с учетом прогнозов санитарных властей и медицинского сообщества.

По словам главы региона, в этот период ожидается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Помимо этого на сезонный рост заболеваемости вирусными инфекциями ожидается наслоение пандемии коронавируса. Именно поэтому следует предусмотреть все возможные варианты развития ситуации и исключить вероятность взрывного роста заболеваемости, как было в сентябре и октябре.

- Система здравоохранения имеет определенные резервы и может быть определенным образом перенастроена, но ситуация сентября-октября текущего года нам показала, что если волна обращений слишком большая, то эта система захлебывается. Поэтому ключевой задачей является борьба с распространением коронавирусной инфекции, - констатировал Виктор Томенко.