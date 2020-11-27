Бизнес-омбудсмена назначили в Алтайском крае

Андрей Осипов (фото: АКЗС)

27 ноября на сессии Алтайского краевого законодательного собрания назначили нового бизнес-омбудсмена региона. Им стал Андрей Осипов.

Его предшественник Павел Нестеров сложил полномочия в сентябре. После этого почти сразу в кулуарах заговорили о том, что его место может занять глава правового комитета АКЗС Андрей Осипов. В итоге сегодня состоялись выборы. «За» проголосовали 57 депутатов. Однако этому предшествовал конфликт.

- Когда кандидатура была предложена, предпринимательское сообщество региона выразила открытый протест, заявив, что Осипов не зарекомендовал себя в бизнес-сообществе и ранее не отстаивал права бизнесменов, - сообщает «МК на Алтае».

Был проведен ряд встреч и в итоге Осипову дали шанс. Полномочиями его наделили на пять лет. Вместе с тем он обязан сложить мандат депутата Заксобрания. Его место на посту главы правового комитета АКЗС займет однопартиец Денис Голобородько.