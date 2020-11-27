Пьяный водитель врезался в столб, который упал на бабушку

Водитель сбежал с места аварии Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае пьяный водитель попал в аварию, в результате которой погибла случайная прохожая.

Инцидент произошел 29 июня в Ельцовском районе. По версии следствия, водитель автомобиля «Киа» ехал по селу Ельцовка с превышением допустимой скорости. При этом как было установлено, он находился в состоянии алкогольного опьянения. На одном из участков дороги не справился с управлением и врезался в железобетонный столб. Конструкция от удара сломалась и упала на пешехода – 75-летнюю женщину.

- Потерпевшей были нанесены травмы, от которых она скончалась на месте происшествия, - добавляют в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

При этом водитель даже не попытался оказать потерпевшей первую помощь. «Скорую» и полицию он не вызывал и даже больше – скрылся с места аварии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Во время расследования обвиняемый ущерб добровольно не возместил в связи с чем на его имущество был наложен арест на общую сумму более 280 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.