Прокуратура нашла нарушения в обороте наркотических препаратов в аптеках Барнаула

Все недочеты в аптеках устранили
Фото: Олег УКЛАДОВ
Прокуратура Барнаула проверила аптечные сети города и выявила нарушения по части оборота наркотических препаратов.
Прокуратура установила, что в нескольких аптеках хранение, учет и контроль препаратов, содержащих наркотики, велось с сильными нарушениями законодательства.
- Так в сейфах, где хранились наркотические средства, отсутствовал список таких лекарственных препаратов и их количество, - отмечают в ведомстве.
Помимо этого установлено, что журналы регистрации оборота препаратов также заполняются не регулярно. Все это свидетельствует о том, что инвентаризация наркотических средств в аптеках своевременно не проводилась.
На бланках с рецептами на указывалась фамилия сотрудника отпустившего лекарства.
После завершения проверки руководителю аптечной сети было внесено представление. Доводы, отмеченные в них были признаны обоснованными. Нарушения устранили. Двух сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.