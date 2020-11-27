Прокуратура нашла нарушения в обороте наркотических препаратов в аптеках Барнаула

Все недочеты в аптеках устранили Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Барнаула проверила аптечные сети города и выявила нарушения по части оборота наркотических препаратов.

Прокуратура установила, что в нескольких аптеках хранение, учет и контроль препаратов, содержащих наркотики, велось с сильными нарушениями законодательства.

- Так в сейфах, где хранились наркотические средства, отсутствовал список таких лекарственных препаратов и их количество, - отмечают в ведомстве.

Помимо этого установлено, что журналы регистрации оборота препаратов также заполняются не регулярно. Все это свидетельствует о том, что инвентаризация наркотических средств в аптеках своевременно не проводилась.

На бланках с рецептами на указывалась фамилия сотрудника отпустившего лекарства.

После завершения проверки руководителю аптечной сети было внесено представление. Доводы, отмеченные в них были признаны обоснованными. Нарушения устранили. Двух сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.