Алтайский министр образования Максим Костенко завел личный аккаунт в Instagram

Максим Костенко заявил, что будет проводит фактчекинг журналистских материалов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр образования Алтайского края Максим Костенко завел страницу в Instagram. Он позиционировал это именно как личный профиль, неофициальный аккаунт.

Он написал, завел Instagram, чтобы «иногда рассказывать о том, что я думаю, но о чем меня обычно не спрашивают. Также министр намерен проводит фактчекинг журналистский материалов, «когда редакция не делает этого должным образом. По всей видимости, министр недоволен по части достоверности некоторыми сообщениями в СМИ.

Также Максим Костенко хотел бы делиться с подписчиками своим мировоззрением, ценностями и позициями, а не играть, как он выразился, в глухой телефон. Чиновник предупредил и попросил прощения, что не сможет посвятить много времени дискуссиям в комментариях. Он попросил подписчиком написать ему темы, на которые они бы хотели услышать от него ответы.