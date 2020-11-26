Шаурму в барнаульском киоске готовили в антисанитарии

Выяснилось, что здание не было подключено к централизованной системе водоснабжения и канализования. Фото: pixabay.com

В Барнауле судебные приставы приостановили работу киоска, в котором готовили шаурму, на 60 суток. Там были нарушены санитарно-эпидемиологические требования, сообщает пресс-служба УФССП по Алтайскому краю.

Речь идет о киоске под названием «Шаурма Топчик Гриль». Выяснилось, что здание не было подключено к централизованной системе водоснабжения и канализования. Приставы составили акт о приостановке деятельности 16 ноября текущего года. Руководству предприятия дали два месяца, чтобы устранить нарушения. Если киоск незаконно начнет работать, руководителя привлекут к ответственности.

На протяжении этого времени судебные приставы будут проводить проверки надлежащего исполнения решения суда.

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