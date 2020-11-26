Два бийских депутата опоздали с подачей деклараций о доходах и теперь могут лишиться мандатов

Сведения о доходах они обязаны были предоставить до августа. Фото: Олег УКЛАДОВ

Бийская гордума 27 ноября рассмотрит требование прокуратуры об исключении двух депутатов от партии КПРФ. Они могут лишиться мандатов за опоздание с предоставлением деклараций о доходах за прошедший год, сообщает «Бийский рабочий».

Речь идет об Алексее Кульбякине, который подал декларацию на несколько дней позже положенного, и Самире Кондауровой – она опоздала на несколько месяцев. При том, что в этом году депутатам значительно удлинили срок подачи из-за пандемии – им нужно было предоставить документы не к апрелю, а к августу.

Однако журналисты выяснили, что предварительно комитет по самоуправлению решил не исключать депутатов, так как что у них были уважительные причины для опоздания с подачей сведений. Якобы один из депутатов болел, а другой — находился не в Алтайском крае.

При этом в представлении прокуратуры написано, что уважительных причин для опоздания правоохранители не нашли. Решение будет принято 27 ноября.