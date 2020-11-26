Алтайский край вошел в ТОП-10 регионов по числу высаженных деревьев

Деревья садят в ответ на лесные пожары. Фото: Татьяна КАЧУРА

Алтайский край вошел в число лидеров по количеству высаженных деревьев во время проведения всероссийской акции «Сохраним лес». За год в регионе высадили 3,2 млн деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза.

Больше всего деревьев высадили в Ленинградской области – почти 4 миллиона. Также в ТОП-10, помимо Алтайского края попали Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Белгородская область, Челябинская область, Республики Коми и Хакасия, Архангельская и Ивановская области.

Всего в России высадили 40 миллионов деревьев в ответ на лесные пожары. В этом году акция стартовала 26 августа на Камчатке. Лесовосстановительная кампания проходит второй год подряд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Алтайском крае очистился воздух

Люди стали реже умирать от болезней, связанных с химикатами