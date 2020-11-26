Место главы алтайских профсоюзов вновь занял Иван Панов

Иван Панов собрал максимум голосов. Фото: Алтайский краевой союз организаций профсоюзов.

На должность председателя Алтайского краевого союза организаций избран Иван Панов. Отчетно-выборная конференция региональных профсоюзов прошла в Алтайском крае накануне, 25 ноября. Действующий руководитель организации Иван Панов собрал максимум голосов. Теперь он будет возглавлять организацию в ближайшие пять лет.

Перед началось голосования Иван Панов отчитался о работе Совета Алтайского крайсовпрофа за 5 лет. Делегаты конференции оценили работу организации удовлетворительно и утвердили основные направления деятельности Крайсовпрофа.

Иван Панов занял этот пост в сентябре 2018 года. Предыдущим руководителем организации был Владимир Бабушкин, который, по официальной версии, ушел с должности по собственному желанию . Панов был заместителем Бабушкин и единственным кандидатом на должность, пишет "Политсибру".