Власти рассказали, когда на Алтае начнут выдавать бесплатные лекарства от коронавируса

Лекарства уже поступают в медицинские организации. Фото: Олег УКЛАДОВ

25 ноября на заседании оперативного штаба Алтайского края губернатор Виктор Томенко поручил Минздраву разработать четкий алгоритм доставки лекарств пациентам на дом. Планируется, что препараты начнут выдавать амбулаторным больным уже на этой неделе.

Часть медикаментов уже поступила в медицинские организации края. Уже заключены контракты по поставкам лекарств на общую сумму 75 миллионов. Всего региону Правительство РФ выделило 87 миллионов рублей на лекарства от коронавируса. К доставке препаратов привлекут волонтеров.

Напомним, лекарства будут получать пациенты, у которых лабораторно подтвержден COVID-19 и при этом они официально лечатся на дома. Без положительного теста на коронавирус бесплатные препараты получить не удастся. В перечне лекарств числится «Азитромицин», «Амоксициллин», «Фавипиравир», парацетамол, гидроксихлорохин и другие медикаменты.