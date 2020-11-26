На Алтае продают горнолыжный комплекс с канаткой

Горнолыжный комплекс находится неподалеку отеля. Фото: Алтайский портал недвижимости

В Алтайском крае на продажу выставили крупный горнолыжный комплекс с канатными подъемниками. Об этом сообщает Алтайский портал недвижимости.

Горнолыжный комплекс расположен в поселке Даниловка – это в 7 километрах от центра. По его территории протекает маленькая речка, с трех сторон окружают горы. Всего территория занимается 16,5 га.

В комплекс входит курортный отель, площадью более 3 тысяч квадратных метров. Там могут поселиться 80 гостей. Также в отеле имеется свой SPA-центр, кафе на 50 мест, конференц-зал, открытый бассейн и спортплощадки. Фишкой заведения считается фито-бар, где постояльцам предлагают только натуральные и полезные напитки.

Горнолыжный комплекс находится неподалеку отеля. Канатный подъемник стоя буксирует лыжников на вершину горы. Продавец выставил цену в 90 млн рублей за все.

– Продавец также рассматривает вариант привлечения инвестора для последующей реконцепции и запуска круглогодичного, быстроокупаемого и высокодоходного бизнеса с выходом «в плюс» через 1,5-2 года, – сообщает Алтайский портал недвижимости.