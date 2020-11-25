На Алтае накаленные отношения сожителей закончились поножовщиной

Мотивом убийства могли послужить длительные конфликты между сожителями Фото: Олег УКЛАДОВ

В Панкрушихинском районе задержали подозреваемую в убийстве гражданского мужа. По информации пресс-службы следкома по Алтайскому краю, мотивом убийства могли послужить длительные конфликтные отношения между сожителями.

Предварительно следователи выяснили, что ночью 22 ноября этого года в одном из сел района женщина в нетрезвом состоянии накинулась на супруга с ножом. Ей удалось ранить мужчину, а через несколько часов 72-летний потерпевший скончался в медицинском учреждении от полученных травм.

Сейчас обвиняемую задержали и заключили под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство".

- В настоящее время проводится дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, - рассказала помощник руководителя управления следственного комитета по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.