Жительница Барнаула опубликовала в сети жуткие кадры из больницы

Видео снято в больнице №3 на улице Бехтерева. Скриншот поста

В инстаграме на странице barnaul.insta выложили страшные кадры из барнаульской больницы. На кадрах видно, что со стен большими кусками обваливается штукатурка.

По словам автора, видео снято в больнице №3 на улице Бехтерева. В комментариях под постом пишут, что «это кошмар». Ранее жители города жаловались на то, что в медицинском учреждении водятся тараканы и редко меняют постельное белье.

- Эта больница и снаружи выглядит страшновато. Я помню, что заходила туда лет пять назад…Там точно нет условий для выздоровления, - говорит подписчица Мария.

Кстати, после видео, как пишет один из подписчиков, всех пациентов перевели в палату с более комфортными условиями.

Еще одна жительница города в комментариях утверждает, что сейчас в больнице идет ремонт, но закрыть учреждение не могут из-за большого числа пациентов. В минздраве ситуацию пока не прокомментировали.