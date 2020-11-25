Алтайский оперштаб опроверг информацию об отмене масочного режима

Масочный режим продолжает действовать на территории всей страны Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперштаб Алтайского края предупредил жителей об очередном фейке, распространяемом в социальных сетях. В сообщении говорится об отмене масочного режима, однако он продолжает действовать на территории всей страны, в том числе региона.

Злоумышленники распространяют якобы указ президента Владимира Путина о том, что с 20 октября отменяется масочный режим. Такое решение объясняется тем, что опасность заражения коронавирусом снижается.

- Очевидно, что опасность заражения не снижается, а остается на прежнем уровне. Всё еще необходимо соблюдать все ограничительные меры и использовать средства индивидуальной защиты, чтобы не допустить распространения коронавируса, - пояснили в штабе.

По всей видимости, авторы фейка пытаются ввести людей в заблуждение. Оперштаб просит не поддаваться на провокации, беречь себя и носить маски для своей защиты от новой инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульские ковид-диссиденты придумали новый аргумент, чтобы не надевать маски

Мужчина заявил, что он советский человек (подробнее)