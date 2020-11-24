Минэнерго утвердило актуализированную схему теплоснабжения Барнаула Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Минэнерго России утвердило актуализированную схему теплоснабжения Барнаула до 2036 года, сообщает пресс-служба мэрии города.

Документ обновили в связи с постоянным развитием краевой столицы, застройкой новых кварталов. Еще один фактор – изменение структуры выработки, транспортировки и сбыта тепловой энергии.

Большое внимание уделили проработке вопросов, связанных с реализацией мероприятий ценовой зоны теплоснабжения, исполнением концессионных соглашений. При этом в новой схеме осталась неизменной концепция развития систем теплоснабжения.

В целом объем инвестиций по этому направлению в Барнауле составит 7,8 млрд рублей.