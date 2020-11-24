Всего неделя осталась у жителей Алтайского края для своевременной уплаты имущественных налогов

1 декабря истекает срок для своевременной оплаты физическими лицами налогов на землю, транспорт и имущество за 2019 год.

В общей сложности собственникам имущества, находящегося на территории Алтайского края, необходимо уплатить 3,8 млрд рублей. Из них почти 2 млрд рублей транспортного налога, 682 млн рублей – земельного, 1 млрд 154 млн рублей – налога на имущество.

На сегодня в бюджет поступило более половины этой суммы - 1 млрд 922 млн рублей.

УФНС России по Алтайскому краю рекомендует оплачивать налоги до наступления срока уплаты, чтобы избежать начисления пени:

«Если не оплатить налоги до 1 декабря 2020 года, начисления превратятся в задолженность, которая будет расти за счет начисления пени. Для принудительного взыскания задолженности налоговая служба имеет право обратиться в суд. После получения судебного акта налоговые органы направляют документ в организацию, которая выплачивает должнику зарплату, стипендию или пенсию. В этом случае часть денег из ежемесячного платежа используется для погашения долга. Также для взыскания задолженности перед бюджетом налоговики могут обратиться к судебным приставам. Тогда приставы вправе арестовать имущество должника или ограничить право на выезд за рубеж», - рассказала начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Алтайскому краю Галина Суханова.

С этого года платить налоги можно в многофункциональных центрах. Также заплатить имущественные налоги можно в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях или с помощью интернет-сервисов сайта ФНС России.

Заплатить налоги без налогового уведомления можно с помощью Единого налогового платежа – при помощи карты, через банк или портал «Госуслуг». Но проще всего воспользоваться «Личным кабинетом физического лица», выбрав функцию «Пополнить авансовый кошелек», или при помощи сервисов в разделе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.

Если собственник недвижимости или транспортного средства не имеет налоговых льгот и при этом не получил уведомление до 1 ноября, ему необходимо самостоятельно обратиться в налоговую или МФЦ.

Также обратиться в инспекцию можно через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса «Обратиться в ФНС России».