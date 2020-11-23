Экспорт из Алтайского края составил почти 209 млн долларов

Из края также вывозили рыбу. Фото: pixabay.com

Экспорт продукции агропромышленного комплекса за январь - сентябрь из Алтайского края составил почти 209 млн долларов. Это на 15 процентов больше аналогичного период прошлого года.

- Целевой показатель регионального проекта «Экспорт продукции АПК», который реализуют в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», на 2020 год составляет 256,5 миллиона долларов США. Степень его выполнения - 81%, - сообщает официальный сайт региона

Также из региона экспортировали злаков на 34,2 млн долларов США, рыбу и морепродукты на 2,2 млн долларов США и прочей продукции АПК на 78,8 млн долларов США, сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Драйвером агроэкспорта стала продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. Она возросла на 10,6 миллиона долларов США за счет поставок крупяных изделий, кедрового ореха, свекловичного жома и других продуктов. Отгрузки семян рапса, льна, зернобобовых культур, макаронных изделий выросли на 15,8 миллиона долларов США. Экспорт растительных масел (рапсового, подсолнечного, льняного) увеличился на 5,3 миллиона долларов США. Также возросли отгрузки мяса птицы, сыров, сливочного масла и других продуктов.