В селе Родино у мужчины изъяли самодельный ствол

Ружье Фото: материалы пресс-служб

В селе Родино Шипуновского района у мужчины изъяли самодельный ствол. Кто-то позвонил в дежурку и сдал его за хранение марихуаны. Когда к нему приехали оперативники, в квартире заодно обнаружили оружие и порох.

Скорее всего, он достался хозяину дома от покойного родственника. Оперативники изъяли найденный предмет и передали на экспертизу.

- По заключению, данный предмет изготовлен самодельным способом и относится к короткоствольному гладкоствольному огнестрельному оружию. Оно оказалось пригодным для стрельбы, - сообщает региональное МВД.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства дела, в отношении владельца оружия будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Сотрудники полиции Алтайского края напоминают, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.