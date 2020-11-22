Алтайским полицейским пришлось разыскивать исчезнувших овец

Овцы в полном составе были замечены в лесном массиве Фото: pixabay.com

Житель села Селезнево Павловского района обратился в полицию с просьбой помочь отыскать овец. 22 животных исчезли с вольного выпаса.

63-летний мужчина пояснил, что сам искал стадо с 8 по 16 ноября. Однако поиски были безуспешными. Полицейским пришлось подключиться - они опросили свидетелей, проверили жителей района, которые состоят на криминальном учете. Прочесали соседние местности и ближайшие лесные массивы.

- В результате пропавшие овцы в полном составе были замечены в лесном массиве, - сообщили в Главном управлении МВД по краю.

Полицейские призывают жителей края принимать меры по организации выпаса домашнего скота.

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