Некачественные санитайзеры для больниц и школ выявили на Алтае

Эксперт отметила, что все абсолютно все флаконы, предоставленные на экспертизу, были некачественные Фото: Олег УКЛАДОВ

Три партии санитайзеров, которые предназначались для школ и больниц, проверили в Алтайской торгово-промышленной палате. Все флаконы оказались некачественными.

По словам директор департамента экономического развития АлтТПП Юлии Пономаревой, с просьбой провести экспертизу обратились госорганы, которые закупают санитайзеры в основном для школ и больниц. Товар изначально вызывал подозрения. И они подтвердились.

Эксперты выявили, что во флаконах одной партии процент действующего вещества значительно различался от 8 до 45%; в других флаконах процент не соответствовал заявленному на этикетке (его было меньше в десятки раз); а в некоторых флаконах действующее вещество и вовсе отсутствовало.

Эксперт отметила, что все абсолютно флаконы, предоставленные на экспертизу, были некачественные. передают Вести-Алтай.

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