На Алтае несколько школьных классов перешли на «желтый» уровень эпидситуации

За первую неделю пять классов школ и 40 групп училищ края все же перешли на «жёлтый» уровень, который начинается при отсутствии 20-30% педагогов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во всех школах Алтайского края первая неделя после каникул прошла в очном режиме. Напомним, перед началом второй учебной региональный Минобр разработал четыре модели, по которым проходит учеба в образовательной организации. Выделены четыре уровня в зависимости от эпидобстановки: «зеленый», «жёлтый», «оранжевый» и «красный».

За первую неделю пять классов школ и 40 групп училищ края все же перешли на «жёлтый» уровень, который начинается при отсутствии 20-30% педагогов. При таком режиме организация может уйти на "дистанционку" по классам, по параллелям или всей школой. Возможно гибридное обучение, когда очные уроки чередуются с заочными.

Остальные школы и колледжи края работали в обычном формате, на «зеленом» уровне. При таком режиме в школах проводится усиленная санитарная обработка, неоднократная термометрия, но ученики ходят на уроки, как это было раньше.