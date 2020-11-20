Доход бюджета Алтайского края в 2021 году вырос на 17 млрд

Дефицит бюджета составит 5,9 млрд рублей. Фото: АКЗС

Доходы бюджета Алтайского края в 2021 году увеличатся более, чем на 17 миллиардов. Об этом рассказал министр финансов края Данил Ситников на заседании рабочей группы по подготовке бюджета в АКЗС.

16 млрд рублей в край поступит из федерального бюджета, еще на 1 миллиард увеличатся собственные доходы региона на господдержку малого и среднего бизнеса,.

Деньги направят на господдержку малого и среднего бизнеса, благоустройство дворов, ремонт тепло- и водо-снабжающих систем, газификацию. Также значительная доля бюджета пойдет на выплаты на детей от трех до семи лет, на поддержку многодетных семей, на питание школьников. С 1 января 2021 года на 4% проиндексируют ежемесячные пособия на ребенка и региональный материнский капитал. По словам Данила Ситникова, размер регионального маткапитала в следующем году составит 57 тыс. 603 рубля.

Изменят размер ежемесячных выплат льготникам. С 1 июля выплата для ветеранов труда составит 640 рублей, для тружеников тыла и жертв политических репрессий - 620 рублей.

Дополнительные средства пойдут на развитие образования и здравоохранения.