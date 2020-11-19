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В Алтайском крае сотрудники молочной компании украли 140 кг сливочного масла

Подозреваемые не стали отрицать свою вину
Анна СЕМИНА
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Сотрудники похитили семь коробок масла

Сотрудники похитили семь коробок масла

Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае полицейские задержали сотрудников молочной компании, которые могут быть причастны к краже 140 килограммов сливочного масла.

С заявлением в полицию обратился начальник службы безопасности одного из молокоперерабатывающих предприятий. По его словам, с завода пропали семь коробок сливочного масла, общей массой 140 килограммов.

- Ущерб составил порядка 60 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Вскоре были задержаны подозреваемые. Ими оказались сотрудники этого же предприятия - маслодел, аппаратчик и водитель молоковоза. Они знали всю систему изнутри, поэтому похитить продукцию им не составило труда. Они воспользовались удобным моментом и вынесли со склада коробки. Отрицать свою вину они не стали.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ЧП