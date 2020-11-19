В Камне-на-Оби отремонтировали томограф

Компьютерный томограф Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 14 ноября, в городе Камень-на-Оби сломался единственный на несколько районов компьютерный томограф. Сегодня, 19 ноября, почти спустя неделю, его починили.

В последнее время, в связи с распространением коронавирусной инфекции, аппарат был востребован как никогда ранее. Примечательно, что ремонтная бригада смогла выехать в Камень только 17 ноября. Все это время больных направляли на рентген и флюорографию.

- Сегодня в Каменской ЦРБ возобновилась работа компьютерного томографа. КТ было неисправно с субботы. Инженер по оборудованию устранил поломку в течении одного дня. Напомним, что КТ исследования проводят пациентам строго по назначению врача. В Камне-на-Оби в среднем за сутки проводятся от 80 до 100 обследований жителям города, Каменского, Баевского, Крутихинского, Панкрушихинского, Тюменцевского и Завьяловского районов, - сообщили в региональном минздраве.

Отметим, ранее томографы также ломались в Рубцовске и Бийске.