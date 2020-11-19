Угрожавшего полицейскому парня упекли в психбольницу

В клинику парня отправили по решению суда Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по решению суда на принудительное лечение в клинику для психически больных направили 25-летнего жителя Зонального района.

Как установило следствие и суд, в один из июльских вечеров в полицию поступил сигнал о том, что 25-летний молодой человек из одного из сел Зонального района избил собственную мать. На вызов прибыли сотрудники правоохранительных органов и для выяснения всех обстоятельств и составления протокола предложили ему проследовать в отделение. Однако хулиган отказался садиться в служебный автомобиль.

Кроме того, как сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, он устроил настоящий дебош: стал оскорблять полицейского, в том числе матами, на замечания не реагировал, а потом и вовсе схватил арматуру и стал угрожать.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». На стадии предварительного следствия задержанному провели психиатрическую экспертизу, которая подтвердила наличие у него психического заболевания. Суд принял во внимание эту информацию и направил парня на принудительное лечение в клинику для душевнобольных.