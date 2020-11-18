Сын Валерия Золотухина Иван отметил 16-летие

Младший сын Валерия Золотухина стал его копией Фото: скриншот сайта

18 ноября младший сын Валерия Золотухина Иван отмечает свой 16-й день рождения.

Мальчик родился у известного алтайского актера театра и кино Валерия Золотухина в паре с актрисой театра на Таганке Ириной Линдт. Они жили в незарегистрированных отношениях, но Валерий Сергеевич, безусловно признал сына и дал ему свою фамилию.

С малых лет в мальчике просматривалась золотухинская порода и чем старше он становился, тем все больше становился похож на отца. За последние пару лет Ваня превратился из ребенка с пухлыми щечками в высокого спортивного юношу, который увлекается танцами и баскетболом.

Но это далеко не все его таланты. У Ивана хороший голос и он давно поет. Пока было время во время карантина, он начал учиться игре на гитаре и за два месяца уже вышел на уверенный уровень.

- Я очень много работал, а главное, мне это приносило невероятное удовольствие. Я безумно рад, что в моей жизни появилось еще одно любимое дело помимо танцев и театра. Я рад, что в моей жизни появилась электрогитара. Я буду продолжать работать над собой, чтобы уровень моей игры становился все лучше и лучше, - писал он на своей странице в Instagram.

И да, помимо всего вышеперечисленного, Ваня продолжает играть в театре. Конечно же, особо теплое поздравление сегодня именинник получил от мамы.

- Через два дня у меня очередная Премьера! Но сегодня главное событие - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ моего сына Ивана! 16 лет - это уже так много, но еще так мало! Как быстро пролетело время, ты уже совсем взрослый! Будь счастлив, сынок, здоров и успешен! Я уверена, все твои мечты воплотятся в красивую реальность! Я поддержу тебя всегда и во всем! Люблю тебя бесконечно! – написала Ирина Линдт в посте на странице в Instagram.