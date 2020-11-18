Полицейские отказались, а спасатели помогли: в Бийске вытащили провалившуюся в открытый люк собаку

Упавшая собака Фото: принтскрин видео.

В Бийске возле общеобразовательной школы №9 в открытый люк упала собака. Ее обнаружили дети, но достать животное не было никакой возможности – она могла покусать, кроме того, в люке были коммуникационные провода, что могло привести к травме. Новость оказалась в социальных сетях.

- Дети обратились в МЧС, но никто не приехал, - сообщается на странице Общества защиты животных.

Один из местных жителей решил помочь, вызвав специалистов.

- Я нашел этот колодец, собака после тщетных, многочасовых попыток выбраться лежала и громко выла. Не зная номера МЧС, я набрал номер «102». Дежурному объяснил, что ситуация с собакой произошла возле школы, а по тропинке с открытым люком ходят дети, - рассказывает Евгений Князев.

Минут через 20 приехал сотрудник полиции. Неравнодушный мужчина объяснил ему, что произошло, полицейский записал это и уехал.

- Я опять набрал номер 102, дежурный ответил, что эту информацию передали в другой отдел и нужно позвонить им, я набрал номер, который он мне продиктовал, там ответил другой дежурный, пояснив, что они передали информацию в другое место и завтра это другое место возможно что-то сделает. Я понял, что тут без вариантов и позвонил в Барнаул на номер 112. Девушка сказала, что сейчас передаст ее в нужное место (обычно барнаульские звонят в УВД Бийска и те начинают суетиться), подождав минут 30 я набрал опять номер 102, но мой номер оказался в черном списке. Кто знает, тот поймет: когда в отдел звонят пьяные и компостируют мозги, их номер заносят в ЧС, - рассказывает мужчина на страницах «Инцидент Бийск».

В ГУ МВД по краю заверили, что, скорее всего, произошла какая-то ошибка, никто никого «черный список» не добавлял. Кроме того, приехавший на вызов полицейский действовал согласно должностной инструкции. Извлекать животных не входит в его обязанности.

После это мужчина решил все же найти номер спасателей. Те приехали через полчаса и достали собаку. Однако мужчину возмутило равнодушие полицейского. В комментариях под постом жители высказали различные точки зрения, в том числе в защиту полицейского.

- В росте бродячих животных виноваты только люди. Сотрудник полиции чем должен был достать бедную собачку? У него же нет специальных устройств для этого, а вот сотрудники МЧС это умеют и имеют для этого возможности. А я не поняла еще одного, а автор то почему не помог бедному животному? Побоялся высоковольтных проводов? А сотрудник полиции не должен бояться? Сколько же злости кругом. Вот я не поленилась и изучила закон о полиции. А ведь там ничего нет про изъятие животных из люков. А проблема вся только в одном: каждый должен заниматься своим делом. И люки обслуживаются и проверяется их закрытие спецорганами, оказывающими коммунальные услуги, - высказалась жительница города Татьяна Романова.