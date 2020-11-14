Тела двух погибших обнаружили после пожара в алтайском селе

Когда спасатели приехали на место, открытым огнем охватило крышу дома. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

13 ноября в селе Поспелиха случился пожар в одном из частных домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожарных вызвали в 20:27. Когда спасатели приехали на место, открытым огнем охватило крышу дома. В результате пожара была полностью уничтожена крыша дома, перекрытие здания обвалилось. В 20:47 пожарные уже ликвидировали открытое горение. Когда разбирали обрушившиеся конструкции, спасатели обнаружили двух погибших. Их личности устанавливаются.

Общая площадь горения составила 20 квадратных метров. Причины случившегося устанавливаются.

Ближе к утру случился еще один пожар, в результате которого погиб человек. Загорелся жилой дом улице Сыркина в Заринске. От огня пострадала крыша и стены деревянного строения. Пожаром охватило около 100 квадратных метров. На месте происшествия был обнаружен погибший.