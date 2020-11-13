В Барнауле пытались продать недостроенный спорткомплекс

Недостроенный спорткомплекс Фото: Алтайский портал недвижимости

В Барнауле безуспешно пытаются продать земельный участок, на котором располагается недостроенный спортивный комплекс. Объект находится на улице Ползунова, 55е.

По данным «Алтайского портала недвижимости», на днях состоялся очередной аукцион и он был признан несостоявшимся. Источник информации сообщает, что площадь участка составляет 15 соток. При этом степень готовности спортивно-оздоровительного комплекса с административным зданием – всего 11%. Строительство началось несколько лет назад, но потом было приостановлено. Работы в 2016 году вела компания «Алтайэнергожилстрой», но спустя некоторое время она выставила участок на продажу. На сайте организации до сих пор висит объявление о реализации земли за десять миллионов рублей.

Так как инвестор не нашелся, а срок аренды вышел, Алтайкрайимущество решило изъять участок с недостроем путем продажи с публичных торгов. Согласно имеющимся документам, собственником здания является ООО «Сибспецстрой». Начальная цена лота составила 3,6 млн рублей, однако желающих взять землю не нашлось. Вероятнее всего, в ближайшее время состоится повторный аукцион.