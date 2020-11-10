В Барнауле будут бесплатно выдавать лекарства больным COVID-19

Лекарства Фото: pixabay.com

В Барнауле в ближайшее время планируют начать бесплатно выдавать лекарства больным коронавирусом. Об этом в ходе заседания городского штаба по предупреждению и профилактике распространения COVID-19 сообщила начальник отдела оказания медпомощи взрослому населению минздрава региона Жанна Вахлова.

Специалист признала факт дефицита препаратов в аптеках города. На следующей неделе в краевой столице планируют начать выдачу бесплатных лекарств больным коронавирусом, которые проходят лечение на дому. Это должно снизить социальную напряженность.

Сейчас в инфекционных госпиталях в Барнауле организовали около 3500 тыс. коек. Каждый день в службу скорой помощи поступает около 1100 вызовов, а дежурят 60-65 бригад. При этом, по словам представителя минздрава края, время ожидания скорой постепенно сокращается.

Ранее мы писали о том, что на Алтае власти массово закупают препараты, которые применяют при лечении коронавируса и пневмонии. В конце октября и начале ноября было выставлено несколько заявок.

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