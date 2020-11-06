Барнаульской больнице купили автомобиль для перевозки заключенных с туберкулезом

Автомобиль для лиц с туберкулезом. Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Автопарк КТБ-12 УФСИН России по Алтайскому краю пополнился специализированным медицинским автомобилем. Она предназначена для перевозки в муниципальные медицинские учреждения больных осужденных, подозреваемых и обвиняемых, которые содержатся в краевой туберкулезной больнице №12.

Автомобиль рассчитан на перевозку одного лежачего или двух сидячих больных. В салоне помимо съемной кушетки-каталки оборудованы сиденья для сотрудников караула и медицинского работника. Система видеонаблюдения фиксирует все, что происходит в автомобиле во время следования по маршруту. Изображение отсека, в котором изолированы больные, выводится на монитор в кабине, благодаря чему начальник караула контролирует обстановку. Новый медицинский автомобиль оснащен системой проблесковой сигнализации и сигнализации при открывании дверей салона, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

Также, в салоне установлен ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор (обеззараживатель воздуха). После каждой поездки автомобили проходят дезинфекцию специальным раствором и обработку с помощью рециркулятора.