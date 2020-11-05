Житель Алтайского края получил 25 лет колонии за убийство двух предпринимателей

Суд дополнительно назначил 25 лет колонии Фото: Олег УКЛАДОВ

57-летний житель Алтайского края, осужденный на длительный срок (24,5 года), был обвинен в убийстве двух предпринимателей.

Следствие и суд установили, что в конце 2001 года он совершил убийство жителя Барнаула, занимавшегося обменом валюты. Он договорился с мужчиной о встрече и хотел предложить ему услуги по охране. Когда тот приехал в указанное место, преступник, используя эффект неожиданности, сел на заднее сидение и дважды выстрелил в голову потерпевшего.

- После этого он забрал у него 15 тысяч долларов, отбуксировал автомобиль «валютчика» в район одного из заводов города, а затем скрылся, воспользовавшись похищенным по своему усмотрению, - рассказывают в СУСКе по Алтайскому краю.

Второе убийство он совершил в 2003 году. Злоумышленник познакомился с еще одним барнаульским предпринимателем и войдя в доверие взял у него 240 тысяч рублей. Позже узнал, что некий житель Новосибирска должен тому пять тысяч долларов и предложил помочь вернуть этот долг. Однако в тот момент, когда бизнесмен выехал в соседнюю область, убийца договорился о встрече с ним в условленном месте. Там он также напал на него и застрелил в голову. Тело погибшего преступник закопал в лесном массиве Новосибирской области.

- С 2009 года злоумышленник отбывает наказание за совершение похищения, разбои и бандитизм. В ходе расследования уголовного дела он вину не признал, однако следствию удалось собрать достаточные доказательства, подкрепленные рядом судебных экспертиз, показаниями свидетелей и иными следственными действиями, - добавляют в следственном комитете.

В итоге суд назначил 25 лет колонии строгого режима.