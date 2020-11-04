Известный актер Андрей Мерзликин сфотографировался в центре Барнаула

Скриншот страницы актера в инстаграме

Известный актер театра и кино, заслуженный артист России Андрей Мерзликин сфотографировался в Барнауле на площади Советов. Накануне он принял участие в новой программе ансамбля песни и танца «Алтай».

Фото на своей странице в инстаграме актер подписал очень коротко: «Барнаул. Сегодня». По всей видимости, вскоре он покинет краевую столицу.

Напомним, Андрей Мерзликин участвовал в программе в качестве ведущего. Он отметил, что не долго раздумывал над предложением поработать с «Алтаем».

- Это возможность приехать в другой регион, который дорог твоему сердцу. Наш новый материал понятен всем – это любовь к малой родине. А любить мы можем только то, что можем почувствовать: это место, где ты родился и вырос, песня, которую ты слушал, люди, с которыми общался, тот воздух, которым ты дышал, - цитирует актера «Алтайская правда».