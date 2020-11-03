Губернатор Томенко поручил оперативнее оказывать медпомощь в Алтайском крае

Виктор Томенко. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Виктор Томенко поручил главам городов и районов Алтайского края повысить оперативность оказания медицинской помощи. Об этом глава региона сообщил во время совещания с руководством городской администрации и думы Бийска, пишет пресс-служба правительства региона.

В частности, Виктор Томенко призвал обратить внимание на работу поликлиник, оказание скорой медицинской помощи и обеспечение местных аптек необходимыми лекарственными препаратами. По его словам, важно, чтобы люди могли дозвониться в больницы.

Глава региона добавил, что в улучшении работы колл-центров поликлиник помогли специалисты в области цифровых технологий. В настоящее время дозвониться в поликлинику можно намного быстрее. В пятницу провели контрольный обзвон поликлиник Барнаула.

– Чтобы дозвониться в любую поликлинику города, нужно держать трубку не больше 30 секунд. Четыре гудка - и тебе ответили. Этого у нас три или четыре недели назад не было, – сказал губернатор.

Он также поручил выяснять причины отсутствия препаратов в конкретном населенном пункте - ажиотажный спрос или отсутствие поставок - и, исходя из ситуации, обращаться в минздрав Алтайского края.

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