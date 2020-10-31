Иван Ургант пошутил про гробы с окошками из Барнаула

Выпуск "Вечернего Урганта"

Ведущий шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант во время передачи, вышедшей в эфир 30 октября, пошутил на счет гробов с окошками, которые предлагают для погребения в Алтайском крае.

Новость о необычных гробах попала в подборку «Это здорово». Правда ведущий не стал давать разъяснений по поводу того, откуда появилась идея делать окошки и просто отшутился.

- Это здорово, что люди, даже уходя в последний путь, могут в последний раз взглянуть на любимый Барнаул, – сказал Ургант.

На самом же деле, история куда более трагична. Дело в том, что умерших ковидных больных родственникам отдают запечатанными в черные пластиковые пакеты и в заколоченных гробах. Это делается якобы для того, чтобы вирус не распространялся. Однако не все близкие верят, что хоронят своих родных людей. Поэтому похоронщики придумали делать в гробах окошки, чтобы все же было понятно кто в них.