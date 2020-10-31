Под Барнаулом продается недостроенный коттеджный поселок

Место расположения поселка Фото: Алтайский портал недвижимости

В Чистых прудах под Барнаулом распродают земли недостроенного коттеджного поселка.

По данным «Алтайского портала недвижимости» он располагается рядом с территорией микрорайона «Чистые пруды», который в свое время застраивала скандальный холдинг «Изумрудная страна». Как всем известно, он разорился, а поселок так и не достроили. В настоящее время пустые земли и земли с долгостроями распределяются по разным инвесторам.

- Новый коттеджный поселок уже размежеван, имеется план застройки. Назначение земель – под индивидуальное жилищное строительство. Он имеет заезд с центральной трассы (Правобережного тракта), от которой удален на 1,5 километра, - пишет источник.

Приятным бонусом станет наличие вблизи поселка нескольких озер и леса. Пока что есть трудности с инфраструктурой: ближайшие детские сады, школы и больницы есть только в соседних селах Фирсово, Санниково, а также в коттеджном поселке Фирсова слобода. Магазины также имеются только там, но и в новом поселке есть возможность разместить на их территории свои объекты подобного направления.

Стоимость участка с проектом составляет 42 миллиона рублей.