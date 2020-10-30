Всего месяц остался у жителей Алтайского края, чтобы оплатить имущественные налоги

Заплатить налоги на транспорт, имущество и землю необходимо до 1 декабря 2020 года.

Если не сделать этого вовремя, начисления превратятся в задолженность и к этой сумме добавится пеня. Рост долга может привести к аресту счетов и запрету на выезд из страны.

Всего жители региона в этом году должны уплатить в казну 3,8 млрд рублей. Из них почти 2 млрд рублей приходится на транспортный налог, 1 млрд 154 млн рублей – налог на имущество, 682 млн рублей – налог на землю.

В этом году единые налоговые уведомления получат 1 млн 200 тыс. жителей Алтайского края. 900 тыс. уведомлений – будут направлены по почте, 300 тыс. - выгружены в Личный кабинет. Тем налогоплательщикам, у кого подключен Личный кабинет, почтой уведомления не придут, поэтому им обязательно нужно проверить свой Личный кабинет.

При неполучении до 1 ноября налогового уведомления налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию. Направить информацию можно через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса «Обратиться в ФНС России».

Заплатить имущественные налоги можно в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях или с помощью интернет-сервисов сайта ФНС России.

С этого года платить налоги можно в МФЦ. Желательно иметь при себе квитанцию, однако если ее нет, то можно ее распечатать ее прямо в офисе МФЦ из своего «Личного кабинета налогоплательщика» (сервис сайта ФНС России). Специалисты МФЦ сформируют пароль от сайта Госуслуг, которым можно воспользоваться для входа в «Личный кабинет».

Заплатить налоги без налогового уведомления можно с помощью Единого налогового платежа. Совершить единый налоговый платеж можно помощи карты, через банк, портал «Госуслуг», но проще всего воспользоваться «Личным кабинетом физического лица», выбрав функцию «Пополнить авансовый кошелек», или при помощи сервисов в разделе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.

Напоминаем, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, в операционных залах всех инспекций края прием налогоплательщиков ведется исключительно по предварительной записи посредством сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Чтобы обезопасить себя все вопросы с налоговой лучше решать дистанционно, используя сервисы налоговой службы.

Легко разобраться в самой налоговой квитанции поможет промо-страница «Налоговое уведомление 2020».

Также на сайте ФНС России функционирует сервис «Обратиться в ФНС России». В нем есть так называемые «жизненные ситуации» – это наиболее часто возникающие вопросы, связанные с имущественными налогами, их начислением.

Для удобства налогоплательщиков и быстрого решения вопросов, касающихся налогов ФНС России в этом году создало чат-бот Таксик. Он умеет отвечать на вопросы о налогообложении физических лиц — в частности, о транспортном налоге, НДФЛ, налоге на имущество, земельном налоге, а также об электронных сервисах ФНС. С помощью чат-бота можно записаться на прием в налоговую инспекцию.

Четвертый помощник для налогоплательщика – это обновленный «Личный кабинет». Зайти в Личный кабинет можно с логином и паролем портала Госуслуг. Он содержит всю необходимую информацию об объектах собственности, порядке начисления налогов, сумме к уплате. Достаточно двух-трех кликов, чтобы посмотреть начисления и оплатить налоги. Тут можно подать заявление, если не учтена льгота, актуализировать данные по имуществу, если в уведомлении некорректная информация.

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Материалы разработаны в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»