В Барнауле следят за соблюдением масочного режима в общественном транспорте

Сейчас в городском транспорте реже встречаются люди без масок. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вновь провели рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. В результате проверки обнаружили одного кондутора-нарушителя.

Как сообщают в пресс-службе городской администрации, кондуктор неправильно использовал маску, она не закрывала органы дыхания, а, следовательно, не защищала.

– Транспортному предприятию будет выдано предписание с установленным сроком для устранения нарушений. Если повторная проверка снова покажет нарушения, предприятию грозит штраф до 300 тысяч рублей, – отметил Сергей Бондарев, специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Начальник отдела транспорта и связи комитета по дорожному хозяйству Барнаула Дмитрий Арапов отметил, что барнаульцы стали более ответственно относиться к соблюдению масочного режима. Он сказал, что сейчас в городском транспорте практически нет людей без масок.

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