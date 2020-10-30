В администрации Кулундинского района силовики провели обыски

Следственно-оперативную группу интересовали доказательства причастности к противоправным действиям главы муниципалитета Сергея Балухина. Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 29 октября, в здании администрации Кулундинского района провели обыски, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на свои источники. По информации издания, силовики искали материалы, связанные с махинациями при ремонте местной школы.

В частности, следственно-оперативную группу интересовали доказательства причастности к противоправным действиям главы муниципалитета Сергея Балухина. Ранее уголовное дело было возбуждено по итогам ремонта в Кулундинской СОШ № 5. В 2018 году по контракту работы выполняла фирма «Строй-Гарант». По информации краевого следкома, директор компании изготовил и предоставил в школу фиктивные документы, в которых объемы выполненных работ были гораздо выше тех, что были сделаны на самом деле. В результате был причинен ущерб на сумму более 2 млн рублей.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей до 21 декабря. Однако, по информации инсайдеров, к махинациям может быть причастен и глава района. Предполагается, что чиновник мог быть в сговоре с диреткором компании и знать о незаконной схеме "отмывания" денег с капремонта.

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