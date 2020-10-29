В Алтайском крае могут ужесточить ограничения из-за напряженной эпидобстановки

В правительстве региона пройдет совещание Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 29 октября, правительство Алтайского совместно с членами оперштаба по борьбе с коронавирусом рассмотрят решение федерального Роспотребнадзора по усилению ограничительных мер в регионах. Окончательное решение могут принять лишь региональные власти.

На днях федеральные специалисты рекомендовали ввести в субъектах обязательный масочный режим в общественных местах и местах массового скопления людей. Этот режим и так уже действует в Алтайском крае. Также Роспотребнадзор считает необходимым приостановить развлекательные мероприятия и работу общепита в период с 23:00 до 06:00. Это предполагает закрытие ночных клубов.

Напомним, в настоящее время в Алтайском крае подтверждено почти 19 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число больных увеличивается с каждым днем. Тем временем, в ковидных госпиталях остаются свободными чуть больше 600 из пяти тысяч коек.

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