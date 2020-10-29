Алтайские депутаты приняли бюджет края на следующий год в первом чтении

Дефицит составит почти 6 млрд рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты Алтайского Заксобрания приняли бюджет региона на следующий год в первом чтении. Ожидается, что дефицит составил 5,8 млрд рублей.

Как пишет ТАСС, проект закона о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов поддержан большинством народных избранников. По словам зампредседателя правительства края, министра финансов Данила Ситникова, общий объем доходов на следующий год составил 106,6 млрд рублей, в том числе 58,3 млрд – налоговые и неналоговые доходы, 48,3 млрд - безвозмездные поступления, 112,4 млрд рублей - расходы.

- Мы планируем предельно возможный дефицит на 2021 год в сумме 5,8 млрд, - подчеркнул министр.

Также Ситников добавил, что налоговые и неналоговые доходы в 2021 году увеличатся на 3% по сравнению с прошлым годом. Расходы на социальное направление составят 83,3 млрд рублей.

Проект рассмотрят во втором окончательном чтении в ноябре.