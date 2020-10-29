Волейболисты «Университета» вылечились от коронавируса

"Университет" готовится к выезду (фото: АС)

Волейболисты барнаульской команды «Университет» полностью вылечились от коронавируса.

Об этом сегодня «Алтайскому спорту» рассказал главный тренер команды Иван Воронков.

- У нас все хорошо. Во вторник сдали пробы, вчера пришел результат. У всех игроков анализ отрицательный, - сказал он.

Напомним, две недели назад «студенты» полным составом сдали тест на коронавирус и у семи игроков он оказался положительный. Команда была вынуждена уйти на карантин. Пока одни лечились, другие тренировались в домашних условиях.

23 октября спортсмены сдали еще один тест и он показал отрицательный результат. Повторный мазок взяли 27 октября. Он также оказался «чистым». Таким образом, волейболисты наконец-то смогли приступить к полноценному тренировочному процессу.

5 ноября наша дружина отправится на выезд в Екатеринбург. Там должен состояться матч против местного «Локомотива-Изумруда».