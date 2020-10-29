В Алтайском крае скончался Почетный гражданин Павел Гуков

Незадолго до кончины он отпраздновал свой 97-ой день рождения Фото: АКЗС

В Алтайском крае скончался Почетный гражданин, участник Великой Отечественной войны Павел Иванович Гуков. Незадолго до кончины он отпраздновал свой 97-ой день рождения.

Павел Иванович родился 25 октября 1923 года в селе Ключи Ключевского района. В 1941 году устроился учителем в местную школу, а в 1942-ом его призвали в Советскую Армию. Участвовал в Сталинградской битве, дошел до Берлина.

Вернувшись с войны, он поступил в Горно-Алтайский пединститут. Более 40 лет преподавал биологию и черчение.

- Павел Иванович активно занимался общественной, краеведческой и просветительской деятельностью в районе. Являлся одним из основателей музея в поселке Целинный Ключевского района. Павел Иванович - инициатор сооружения в поселке Целинный стелы участникам Великой Отечественной войны. Много времени уделял писательской деятельности, - рассказали в пресс-службе краевого парламента.

Кроме боевых наград его удостоили званиями «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», «Почетный гражданин Алтайского края», «Почетный гражданин Ключевского района».