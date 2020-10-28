Губернатор Томенко призвал следить за безопасностью гидротехнических сооружений

Виктор Томенко. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил навести порядок в сфере обеспечения безопасного функционирования гидротехнических сооружений (ГТС) в регионе. Об этом он сообщил сегодня на заседании комиссии правительства края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает официальный сайт региона.

По данным на 20 октября, в регионе есть 235 гидротехнических сооружений, из них 144 имеют собственника. При этом 21 бесхозяйное сооружение не выполняет своих функций. Оставшиеся 36 требуют пристального внимания. В случае аварии на таких объектах возможно причинение ущерба людям и различным объектам.

Губернатор поручил обеспечить безопасное функционирование этих бесхозных ГТС, определив в качестве ответственных собственников муниципалитеты, на территории которых они расположены. При этом Виктор Томенко подчеркнул, что должны быть определены четкий порядок действий и реальные сроки исполнения.

– Надо поставить задачу: эти 36 потенциально опасных ГТС привести в порядок. Очевидно, они должны стать муниципальной собственностью, требуются ремонт, модернизация. Мы должны задать реальные сроки муниципалитетам, - заявил глава региона.

Краевые ведомства окажут необходимую поддержку, при необходимости будут привлечены федеральные структуры.

– Раз в 4-6 лет происходят серьезные ситуации, и эти ГТС могут сработать против жителей края со всеми вытекающими последствиями для должностных лиц, которые что-то не смогли или не захотели, – подчеркнул губернатор.

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