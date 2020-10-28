В барнаульском ТРЦ “Галактика” выявили нарушения “ковидных” правил

В ТРЦ. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

27 октября сотрудники управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю вместе с полицейскими и активистами проверили 14 предприятий общественного питания в ТРЦ “Галактика” в Барнауле. Выявили три нарушения, сообщает пресс-служба мэрии города.

Замначальника отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания управления Роспотребнадзора по региону Ольга Бархатова сказала, что в основном предприятия соблюдают все необходимые санитарно-эпидемиологических меры.

– С каждой проверкой нарушений выявляется все меньше. Предприниматели и юридические лица стали более ответственно относится к мероприятиям по профилактике распространения коронавируса, – отметила представитель ведомства.

Во время проверки нарушения выявили в трех точках. В основном это отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции, отсутствие маркировки и инструкции по использованию на флаконах с дезинфицирующими средствами.

Руководителям компаний подготовят предписания по проведению дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий. После этого проверки проведут повторно.

– Если нарушения не будут устранены в отношении хозяйствующего субъекта будут применены меры административного воздействия, – резюмировали в мэрии.

Напомним, ранее мы сообщали, что 21 октября сотрудники Роспотребнадора совместно с министерством спорта края и журналистами нагрянули с проверкой в фитнес-клуб «К2 Sport».

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