Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 28 октября 2020 года составило 18565

Выздоровевших также становится больше. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 28 октября года выросло на 218 человек и составило 18565 случаев инфицирования. Среди заболевших, в том числе, 1349 детей до 17 лет включительно. Об этом сообщает оперативный штаб Алтайского края

Новые случаи инфицирования зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул - 77, Бийск – 22, Рубцовск – 16, Заринск – 13, Алейск – 11, Новоалтайск, Первомайский район – по девять заболевших, Калманский район – восемь, Шипуновский район – семь, Локтевский район – шесть,Славгород, Бийский район – по пять заболевших, Белокуриха, Усть-Пристанский район – по 4 заболевших, Алейский, Поспелихинский район – по три заболевших, Камень-на-Оби, Алтайский, Благовещенский, Быстроистокский, Змеиногорский, Троицкий районы – по два заболевших, ЗАТО Сибирский, Косихинский, Кулундинский, Табунский район – по одному заболевшему.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 2013 человек. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому – четыре пациента. Общее количество тяжелобольных – 442, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 151.

– Кроме этого, 2399 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 301 человек находятся там по другим обстоятельствам, 1381 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – добавили в оперштабе.

Число выздоровевших также растет с каждым днем. За минувшие сутки их количество увеличилось еще на 233 человека. Всего с начала пандемии из больниц Алтайского края уже выписали 15814 пациентов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов подписал приказ о новом порядке оказания плановой медицинской помощи в регионе.

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