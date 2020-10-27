Дети прострелили колено маленькой сестре в Барнауле

Бабушка услышала громкий хлопок, побежала в подвал, где хранился сейф с оружием. Фото: Олег УКЛАДОВ

25 октября 7-летний мальчик прострелил колено своей 9-летней сестре. Все произошло в Барнауле, в частном доме их бабушки. Ружье 12 калибра они нашли в открытом сейфе в подвале.

- Благо, в тот момент, когда "любопытный" указательный палец ребенка дотянулся до спускового крючка, ствол смотрел не промеж глаз девчушки, а в левое колено, - пишет телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul».

Бабушка услышала громкий хлопок, побежала в подвал, где хранился сейф с оружием. Спустившись вниз, она увидела, что двое внуков побежали вверх по лестнице, а внучка оставалась внизу, закрывая колено руками, сейф при этом был открыт, оружие лежало на полу.

Ребенка отвезли в травмпункт, откуда ее госпитализировали. Со слов ребенка, они нашли ружье, мальчик открыл чехол, извлек из него оружие, которое положил на пол и стал рассматривать, при этом его сестра присела напротив него и также рассматривала оружие, а его брат присел рядом с ним. Рассматривая, он случайно нажал на курок, в результате чего произошел выстрел.