В Барнауле мужчина пытался угнать автобус, но врезался в фуру

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности за угон авто (166 УК РФ). Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 33-летний мужчина пытался угнать автобус, но не справился с управлением и врезался в фуру. Все произошло 26 октября в обед на конечной остановке 58 маршрута.

- Водитель автобуса выполнил очередной круг, запарковался и пошел до магазина, оставив ключи в замке зажигания. В это время, с конечной очень жаждал уехать опаздывающий 33-летний парень. Он забрался на место водителя, запустил двигатель, но не справился с управлением и въехал в припаркованную рядом фуру, - пишет телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul».

Мужчина был тут же задержан штатным водителем автобуса, а на место вызвана полиция. Покусившийся на угон был допрошен, мужчина дал признательные показания. Оказалось, что он ранее судим. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности за угон авто (166 УК РФ).