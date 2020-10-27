Задержание контрабандистов.

На Алтае осудили группу контрабандистов, продававших соколов. Они разработали схему по их незаконному перемещению в обход установленных пунктов пропуска через Госграницу РФ. Согласно оценке экспертов, одна такая птица на «черном» рынке на момент совершения преступления оценивалась в сумму около 100 тысяч долларов.

После приобретения шести соколов-сапсанов осужденные в октябре 2019 года держали их в неволе и передавали друг другу для доставки в пограничную зону Угловского района. Переместить живой товар за рубеж злоумышленникам не удалось. В непосредственной близости от границы двое участников, в обязанности которых входила перевозка за границу и передача заранее найденным покупателям, были задержаны пограничным нарядом, - сообщает управление ФСБ по региону.

Как сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, решением суда в зависимости от роли и степени участия гражданам назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года; 2 года 2 месяца условно с испытательным сроком 2 года; 1 год 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении четвертого участника, игравшего ведущую роль в преступной схеме и непосредственно нашедшего потенциального покупателя для живого «товара», выделено в отдельное производство.

Кроме того, в доход государства конфискованы изъятые во время задержания граждан денежные средства в сумме 1 тысяча долларов.