Общая длина ремонтируемых улиц в 2021 году составит 32,06 километра. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отремонтируют 19 улиц в 2021 году в рамках нацпроекта БКАД. Среди них улица Северо-Западная (в границах проспекта Ленина и улицы Советской Армии), Змеиногорский тракт (от ул. Аванесова до Южного тракта), Павловский тракт (от Сельскохозяйственной до Солнечной Поляны).

- Также в следующем году планируется ремонт дорог в микрорайонах Спутник и Авиатор по маршрутам движения общественного транспорта, реконструкция мостов через Барнаулку по улице Челюскинцев и через реку Власиха. Во Власихе работы на мосту начались уже в этом году, в следующем – завершатся, - пишет мэрия.

Планируется, что общая длина ремонтируемых улиц в 2021 году составит 32,06 километра. Стоимость работ – 906,9 миллиона рублей.

Всего за четыре года участия в федеральном нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле отремонтировали более 100 магистралей. На это потратили около 4 млрд рублей.